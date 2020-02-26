Возвращение «Арбата»: В центре Краснодара создадут новый пешеходный квартал
Об этом во время ежегодного отчета рассказал глава краевого центра Евгений Первышов
Фрагмент презентации из отчета главы Краснодара
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Глава Краснодара Евгений Первышов выступил с ежегодным отчетом о работе городской администрации. Мэр поделился планами о создании нового пешеходного квартала в исторической части краевой столицы.
- Мы поэтапно, постепенно придем к решению интересного проекта, созданию пешеходного квартала, ограниченного улицами Чапаева, Рашпилевская, Красноармейская, Карасунская. Мы создадим и вернем назад тот «Арбат», который существовал в истории Краснодара, - рассказал Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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