Возвращение «Арбата»: В центре Краснодара создадут новый пешеходный квартал

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:21:02+03:00

Об этом во время ежегодного отчета рассказал глава краевого центра Евгений Первышов

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Глава Краснодара Евгений Первышов выступил с ежегодным отчетом о работе городской администрации. Мэр поделился планами о создании нового пешеходного квартала в исторической части краевой столицы.

- Мы поэтапно, постепенно придем к решению интересного проекта, созданию пешеходного квартала, ограниченного улицами Чапаева, Рашпилевская, Красноармейская, Карасунская. Мы создадим и вернем назад тот «Арбат», который существовал в истории Краснодара, - рассказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU