В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие около 1700 учеников 9-11 классов, набравших наибольшее количество баллов в предыдущем испытании. Школьники выполнили задания по 24 предметам.
– В олимпиадах по математике и физике свои силы пробовали ученики 7-8 классов. Для руководителей команд провели семинар-практикум по работе с одаренными детьми, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.
- Когда станут известны результаты, определят итоговый проходной балл и сформируют список участников заключительного этапа. Для финалистов проведет учебно-тренировочные сборы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU