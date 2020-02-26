В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:34:08+03:00

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В региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие около 1700 учеников 9-11 классов, набравших наибольшее количество баллов в предыдущем испытании. Школьники выполнили задания по 24 предметам.

– В олимпиадах по математике и физике свои силы пробовали ученики 7-8 классов. Для руководителей команд провели семинар-практикум по работе с одаренными детьми, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

- Когда станут известны результаты, определят итоговый проходной балл и сформируют список участников заключительного этапа. Для финалистов проведет учебно-тренировочные сборы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU