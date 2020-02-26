2020-02-26T12:38:32+03:00
Общество

Территорию «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне Краснодара вернули в муниципальную собственность

Это позволит приступить к благоустройству зеленой зоны
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фрагмент презентации из отчета главы КраснодараФрагмент презентации из отчета главы Краснодара
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Земля «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне перешла в муниципальную собственность. Об этом во время ежегодного отчета рассказал глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, это позволит благоустроить зеленую зону в ближайшие годы.

- Права на этот участок за муниципалитетом. Мы теперь совместно с депутатским корпусом проведем топонимическую комиссию и именуем этот участок. Я думаю, что сквер сохранит свое название и будет «Народным», - сказал Евгений Первышов.

Участок на берегу Карасунского водоема в Комсомольском микрорайоне, находящийся в частной собственности, отстаивали и своими милами озеленяли и обустраивали жители Краснодара.

В 2019-м году началась разработка проекта масштабного благоустройства «Народного парка». Теперь препятствий по его реализации нет.

- Будем выставлять его на рейтинговое голосование, которое пройдет уже в следующем году, - заверил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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