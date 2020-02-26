2020-02-26T12:42:51+03:00
Общество

«Россети Кубань» позаботятся об освещении туапсинских поселков

Сочинский филиал принял на оперативно-техническое обслуживание сети уличного освещения
Иван Егоров
Поделиться:
Фото:Компания «Россети Кубань».Фото:Компания «Россети Кубань».
Изменить размер текста:

Сочинский филиал «Россети Кубань» принял на оперативно-техническое обслуживание сети уличного освещения в поселках Шепси, Дедеркой, Гизель-Дере, Южный, Кроянское Туапсинского района. Наличие квалифицированного персонала и специальной техники позволит обеспечить их безопасную эксплуатацию и избавит жителей от неприятностей, связанных с «темными улицами» и «разбитыми фонарями».

Напомним, ответственность за ремонт и эксплуатацию электроустановок, к которым относятся и объекты уличного освещения, несет их владелец. Однако далеко не все собственники в должной мере обеспечены оперативным и ремонтным персоналом, оборудованием и спецтехникой: это весьма затратно.

– Мы выбрали более рациональный вариант, заключив договор с профильной компанией, – рассказал глава Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Виктор Вареник. – «Россети Кубань» давно являются нашим надежным партнером. Принимая во внимание наличие опытных специалистов, оборудования и спецтехники, мы приняли решение передать Сочинскому филиалу на обслуживание уличное освещение в пяти поселках.

В рамках дополнительных услуг Сочинский филиал «Россети Кубань» берет на себя оперативно-техническое обслуживание систем уличного освещения. Оно подразумевает, в частности, регулярный осмотр устройств наружного освещения, проверку работоспособности и замену ламп, а также при необходимости – своевременный ремонт.

Преимущества данной услуги очевидны: прежде всего, это оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуаций и наличие высококвалифицированного аттестованного персонала с многолетним опытом. При этом энергетики находятся на связи с клиентом круглосуточно, включая праздничные и выходные дни.

– Обслуживание сетей уличного освещения силами филиала – это возможность безопасной эксплуатации электроустановок в полном соответствии с требованиями действующих норм и правил безопасности, а также возможность существенно повысить эффективность и надежность функционирования систем уличного освещения при минимальных затратах, – отмечает первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Информацию о дополнительных услугах компании «Россети Кубань» можно получить по телефону 8-800-100-15-52.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нацпарке Сочи обнаружены фрагменты самолета, сбитого в 1942 году
В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом
В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег
В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах
В Сочи приостановлены поиски унесенных в море школьников
Сочинцы на публичных слушаниях одобрили образование нового города Сириус
В Краснодаре открылась выставка строительных материалов YugBuild 2020
В Краснодаре пройдет семейная выставка «Lego. Город творцов»
В Новороссийске нашли живым 16-летнего подростка
Поисковыми группами в Сочи обследовано более 20 километров побережья
На матче «Локомотив-Кубань» - ЦСКА в Краснодаре ожидается аншлаг
В Белореченске пройдет акция «Кубань против рака»
В Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей
В Краснодаре за две недели врачи поставили мужчину на ноги после разрыва ахиллова сухожилия
В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка
В Краснодаре местный житель из-за пачки сигарет напал с ножом на продавца кофейни
«Россети Кубань» позаботятся об освещении туапсинских поселков
Территорию «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне Краснодара вернули в муниципальную собственность
В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Возвращение «Арбата»: В центре Краснодара создадут новый пешеходный квартал
На Кубани осудят начальника организации, который устроился на работу по поддельному диплому
В Сочи у пары черных лебедей впервые родились птенцы
В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу
На Кубани с начала 2020 года выросло поголовье крупного рогатого скота