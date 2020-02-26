В Краснодаре местный житель из-за пачки сигарет напал с ножом на продавца кофейни

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:46:53+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В дежурную часть Краснодара обратилась женщина, которая работает продавцом в кофейне, расположенной на улице Солнечной.

Как рассказал потерпевшая, один из посетителей, угрожая ножом, похитил блок табачной продукции, после чего убежал. Мужчину нашли благодаря записям с уличных видеокамер. Его задержали в жилом доме на улице Сергея Есенина.

- Злоумышленником оказался ранее не судимый 35-летний местный житель, который признался, что похищенный товар и нож он выбросил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU