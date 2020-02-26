В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка
Сотрудники полиции курорта вернули владельцу похищенный мотоцикл, стоимостью 55 тыс. рублей
Фото КП
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Питбайк был похищен у 23-летнего местного жителя, со двора частного дома. Сотрудники полиции Сочи установили личность подозреваемого в краже, благодаря записям с камер видеонаблюдения.
- Задержан ранее судимый 35-летний гастролер из Абинского района Краснодарского края. Мужчина сознался в совершении преступления и пояснил, что хотел продать украденный питбайк, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе УВД по городу Сочи.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU