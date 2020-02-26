2020-02-26T13:05:22+03:00
Общество

В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка

Сотрудники полиции курорта вернули владельцу похищенный мотоцикл, стоимостью 55 тыс. рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото КПФото КП
Изменить размер текста:

Питбайк был похищен у 23-летнего местного жителя, со двора частного дома. Сотрудники полиции Сочи установили личность подозреваемого в краже, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- Задержан ранее судимый 35-летний гастролер из Абинского района Краснодарского края. Мужчина сознался в совершении преступления и пояснил, что хотел продать украденный питбайк, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе УВД по городу Сочи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нацпарке Сочи обнаружены фрагменты самолета, сбитого в 1942 году
В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом
В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег
В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах
В Сочи приостановлены поиски унесенных в море школьников
Сочинцы на публичных слушаниях одобрили образование нового города Сириус
В Краснодаре открылась выставка строительных материалов YugBuild 2020
В Краснодаре пройдет семейная выставка «Lego. Город творцов»
В Новороссийске нашли живым 16-летнего подростка
Поисковыми группами в Сочи обследовано более 20 километров побережья
На матче «Локомотив-Кубань» - ЦСКА в Краснодаре ожидается аншлаг
В Белореченске пройдет акция «Кубань против рака»
В Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей
В Краснодаре за две недели врачи поставили мужчину на ноги после разрыва ахиллова сухожилия
В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка
В Краснодаре местный житель из-за пачки сигарет напал с ножом на продавца кофейни
«Россети Кубань» позаботятся об освещении туапсинских поселков
Территорию «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне Краснодара вернули в муниципальную собственность
В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Возвращение «Арбата»: В центре Краснодара создадут новый пешеходный квартал
На Кубани осудят начальника организации, который устроился на работу по поддельному диплому
В Сочи у пары черных лебедей впервые родились птенцы
В Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу
На Кубани с начала 2020 года выросло поголовье крупного рогатого скота