В Сочи на приезжего из Абинского района завели уголовное дело за кражу питбайка

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Питбайк был похищен у 23-летнего местного жителя, со двора частного дома. Сотрудники полиции Сочи установили личность подозреваемого в краже, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- Задержан ранее судимый 35-летний гастролер из Абинского района Краснодарского края. Мужчина сознался в совершении преступления и пояснил, что хотел продать украденный питбайк, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе УВД по городу Сочи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU