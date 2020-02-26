В Краснодаре за две недели врачи поставили мужчину на ноги после разрыва ахиллова сухожилия

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:15:09+03:00

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В травматологическое отделение первой краевой больницы Краснодара поступил мужчина с разрывом ахиллова сухожилия. Он был прооперирован. После этого пациент передвигался с опорой на костыли, поскольку не мог опираться на правую ногу.

За две недели он прошел комплекс реабилитационных процедур. Когда его собирались выписывать, он уже к мог передвигаться и ходить без костылей. Объем движений в правом голеностопном суставе был восстановлен, боли больше не беспокоили мужчину.

- Программа реабилитации подбиралась индивидуально для пациента. Учитывали его состояния, данные обследования. Схема лечения назначалась врачом-реабилитологом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU