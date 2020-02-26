26 Февр. 2020 2020-02-26T13:26:57+03:00

В Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Его задержали на берегу отводного канала реки Протоки

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Полицейские находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского государственного заказника. Они заметили мужчину на берегу отводного канала реки Протоки, который рыбачил запрещенными орудиями лова.

- Его обыскали. В мешке у мужчины нашли более 200 рыб различных пород. Сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. 40-летнего местного жителя задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU