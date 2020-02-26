В Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей
Полицейские находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского государственного заказника. Они заметили мужчину на берегу отводного канала реки Протоки, который рыбачил запрещенными орудиями лова.
- Его обыскали. В мешке у мужчины нашли более 200 рыб различных пород. Сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. 40-летнего местного жителя задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU