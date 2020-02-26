Поисковыми группами в Сочи обследовано более 20 километров побережья

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:43:51+03:00

Поиски пропавших накануне детей пока не принесли результатов

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К операции по поиску двух школьников днем 26 февраля присоединился ещё один катер. На пляже «Багратион» в Лазаревском районе работает группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники.

Поисковыми группами по 4-5 человек, которые осуществляют патрулирование определённых участков, уже обследовано 24 км береговой линии. Авиация МЧС провела облёт 12600 квадратных метров территории района.

- К поискам подключены МЧС, городские службы спасения, психологи, медицинская помощь, - рассказал "КП-Кубань" начальник управления по г. Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников.

Несмотря на все усилия, поиски пропавших школьников пока не принесли результатов.

К данному моменту известно, что оба подростка учились в 8 классе-один в школе № 75 в Лазаревском, другой- в коррекционной школе-интернате №2.

ИСТОЧНИК KP.RU