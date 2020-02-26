В Новороссийске нашли живым 16-летнего подростка

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска нашли 16-летнего подростка. 25 февраля оперуполномоченные обнаружили парня в Южном районе города и доставили в дежурную часть.

Напомним, рано утром 17 февраля парень вместе с матерью вышел из дома, который находится на улице Видова в Новороссийске. Он направлялся на учебу в специализированное учреждение. Но на улице Анапское шоссе подросток скрылся из поля зрения женщины. Тогда СК начал проверку по данному факту.

- Сейчас подросток передан законным представителям, с семьей работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД РФ по городу-герою Новороссийску.

Напомним, в Темрюкском районе разыскивают 15-летнюю школьницу. 24 февраля она купила билет на автобус в Краснодар и больше не выходила на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU