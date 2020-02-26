В Краснодаре открылась выставка строительных материалов YugBuild 2020

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:45:53+03:00

Она продлится до 29 февраля

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Крупнейший на Юге России отраслевой форум проходит в Краснодаре. Он продлится до 29 февраля. В рамках выставки запланирован международный фестиваль «Дни архитектуры».

- В этом году более 250 компаний продемонстрируют коллекции отделочных и интерьерных материалов и спецтехнику. Это ведущие производители России, Германии, Беларуси, Австралии, Абхазии и других стран, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представлено 248 стендов компаний из России и 36 производителей Краснодарского края. Также 25 предприятий региона выставлены в рамках единого стенда.

Вениамин Кондратьев также принимает участие в работе 30 выставки YugBuild 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU