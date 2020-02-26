Сочинцы на публичных слушаниях одобрили образование нового города Сириус

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:59:14+03:00

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На публичные слушания, проходящие в КЗ "Фестивальный", был вынесен один вопрос: «Согласны ли вы с преобразованием муниципального образования город-курорт Сочи путем разделения на муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края?».

Как ранее сообщала "КП-Кубань", горсобрание инициировало рассмотрение этого вопроса после обращения в адрес городского парламента около 900 жителей города.

В дискуссии приняли участие 243 человека, каждому из которых предоставили слово по списку в алфавитном порядке.

Участники слушаний высказали мнения, как «за» так и «против» вынесенного на обсуждение вопроса, и обосновали свои решения.

- Подавляющее большинство участников общественных слушаний высказали согласие по поводу преобразования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус,- говорится в сообщении пресс-службы ГСС.

ИСТОЧНИК KP.RU