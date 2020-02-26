2020-02-26T15:13:47+03:00
Общество

В Сочи приостановлены поиски унесенных в море школьников

Поисково-спасательные работы возобновят, как только позволит погода
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МЧС по краюФото ГУ МЧС по краю
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В Сочи из-за ухудшения погодных условий в акватории Черного моря проведение поисково-спасательных работ приостановлено.

- Работы в море будут продолжены, как только погода станет более благоприятной, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что одновременно поисковые работы продолжаются на береговой линии, уже обследовано более 24 км. На пляже «Багратион» в Лазаревском районе работает группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники.

Как сообщала "КП-Кубань", вечером 25 февраля сочинским спасателям поступил сигнал о том, что двоих подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Как оказалось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. Однако дети не рассчитали глубину, вымытую пятибалльным штормом.

По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной. Несмотря на все усилия, поиски пропавших школьников пока не принесли результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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