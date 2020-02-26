В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:16:36+03:00

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В 2020 году в Краснодарском крае в экспедициях примут участие более 225 тысяч подростков. Сотрудники Центра туризма организуют 42 мероприятия, в которых задействуют свыше 8 тысяч ребят.

Например, состоятся туриада «Звезда Кубани» и «Кубанская кругосветка», на 1 июня намечено сделать флешмоб «Мы – дети Кубани!».

- Также краевая крейсерско-парусная школа проведет 17 смен, в которых примут участие около 1500 подростков в возрасте 14-17 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Финансирование детского отдыха на Кубани вырастет до 2,6 миллиардов рублей. Это позволит приобрести больше путевок детям, организовать работу пришкольных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU