В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Инцидент произошел 26 февраля в 14:44 в Краснодарском крае в поселке Тамань на улице Некрасова. Сообщение о ЧП поступило от оперативного дежурного ЕДДС.
Как стало известно, сильным порывом ветра сорвало кровлю со школы на площади около 450 квадратных метров.
- К счастью, результате происшествия погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация 580 человек. Учебный процесс приостановлен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарского края.
На месте от РСЧС работает 27 человек и 9 тех, от МЧС России - 11 человек личного состава и 3 техники.
- Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами, и не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу, - написал в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он поручил первому заместителю администрации края Андрею Алексеенко держать ситуацию на контроле.
Также в районе Керченского пролива действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Ожидаются порывы в 20-25 метров в секунду. Высота волн будет 25-35 дм (ОЯ).
На Кубани улетела новая крыша со школы.Видео: instagram.com/temruk__info
ИСТОЧНИК KP.RU