В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:34:01+03:00

Была проведена эвакуация 580 человек, никто не пострадал [видео]

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Инцидент произошел 26 февраля в 14:44 в Краснодарском крае в поселке Тамань на улице Некрасова. Сообщение о ЧП поступило от оперативного дежурного ЕДДС.

Как стало известно, сильным порывом ветра сорвало кровлю со школы на площади около 450 квадратных метров.

- К счастью, результате происшествия погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация 580 человек. Учебный процесс приостановлен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарского края.

На месте от РСЧС работает 27 человек и 9 тех, от МЧС России - 11 человек личного состава и 3 техники.

- Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами, и не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу, - написал в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он поручил первому заместителю администрации края Андрею Алексеенко держать ситуацию на контроле.

Также в районе Керченского пролива действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Ожидаются порывы в 20-25 метров в секунду. Высота волн будет 25-35 дм (ОЯ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/763049" frameborder="0"></iframe> На Кубани улетела новая крыша со школы.Видео: instagram.com/temruk__info

ИСТОЧНИК KP.RU