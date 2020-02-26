2020-02-26T16:34:01+03:00
Происшествия

В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы

Была проведена эвакуация 580 человек, никто не пострадал [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/temruk__infoФото: instagram.com/temruk__info
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 26 февраля в 14:44 в Краснодарском крае в поселке Тамань на улице Некрасова. Сообщение о ЧП поступило от оперативного дежурного ЕДДС.

Как стало известно, сильным порывом ветра сорвало кровлю со школы на площади около 450 квадратных метров.

- К счастью, результате происшествия погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация 580 человек. Учебный процесс приостановлен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарского края.

На месте от РСЧС работает 27 человек и 9 тех, от МЧС России - 11 человек личного состава и 3 техники.

- Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами, и не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу, - написал в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он поручил первому заместителю администрации края Андрею Алексеенко держать ситуацию на контроле.

Также в районе Керченского пролива действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Ожидаются порывы в 20-25 метров в секунду. Высота волн будет 25-35 дм (ОЯ).

На Кубани улетела новая крыша со школы.Видео: instagram.com/temruk__info

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этнокомплекс «Атамань» откроется для посетителей 29 февраля
Прокуратура проверит качество ремонта крыши школы, которую сдуло ветром в Тамани
В Краснодаре начнут реконструкцию улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков
Новая дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается в правительстве
На Кубани пройдут соревнования по тхэквондо
200 тысяч «умных счетчиков» установлены жителям Кубани и Адыгеи
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
В Новороссийске представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы»
В нацпарке Сочи обнаружены фрагменты самолета, сбитого в 1942 году
В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом
В поселке Тамань ветром сорвало кровлю со школы
Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег
В 2020 году более 225 тысяч кубанских подростков примут участие в походах