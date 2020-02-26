В Сочи полностью восстановлено автомобильное сообщение с горнолыжным курортом

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:25:38+03:00

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В Сочи после введения ограничений на проезд по трассе к горнолыжному курорту Красная Поляна, восстановлен прежний график движения автотранспорта.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", в Сочи был обесточен участок трассы с 6 по 41 километр, а также три автомобильных тоннеля на федеральной дороге Адлер — Красная Поляна.

Работа трассы восстановлена после завершения ремонтных работ на подведомственной РЖД электроподстанции «Монастырь» и подачи питания на объекты дорожной инфраструктуры, а также завершения проверки работоспособности систем управления движением.

- В 16:00 ч 26 февраля снято ограничение на проезд по федеральной дороге «Адлер — Красная Поляна» . Дорога работает в штатном режиме на всем протяжении, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU