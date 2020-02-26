В Новороссийске представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы»

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:35:56+03:00

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В городе-герое представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы в Новороссийске». Художники приступят к работе в первых числа марта. Над каждым рисунком будут работать по 6 человек.

- Оформят 10 многоэтажек Центрального и Южного внутригородских районов на тему ВОВ. Целью проекта является патриотическое воспитание молодежи, напоминание о важности сохранения мира, - отметил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Он поддерживает идею расписать масштабными граффити фасады жилых домов Новороссийска. Так как у города уже есть положительный опыт в этом вопросе. Например, стрит-арт на стене дома по проспекту Ленина.

Реализация проекта завершится к 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU