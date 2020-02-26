В Новороссийске представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы»
В городе-герое представили эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы в Новороссийске». Художники приступят к работе в первых числа марта. Над каждым рисунком будут работать по 6 человек.
- Оформят 10 многоэтажек Центрального и Южного внутригородских районов на тему ВОВ. Целью проекта является патриотическое воспитание молодежи, напоминание о важности сохранения мира, - отметил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.
Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
Он поддерживает идею расписать масштабными граффити фасады жилых домов Новороссийска. Так как у города уже есть положительный опыт в этом вопросе. Например, стрит-арт на стене дома по проспекту Ленина.
Реализация проекта завершится к 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU