2020-02-26T17:36:33+03:00
Общество

Новая дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается в правительстве

Сроки проведения форума в Сочи в 2020 году остаются неизвестными
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Новая дата проведения Российского инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается в правительстве, сообщила журналистам 26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Новая дата проведения РИФ пока не обсуждается, - приводят слова Голиковой информагентства.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", Российский инвестиционный форум (РИФ) должен был пройти на курорте в середине февраля 2020 года.

Однако, за несколько дней до его предполагаемого начала форум был отменен из-за опасений, связанных с возможностью заражения коронавирусом его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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