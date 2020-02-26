Новая дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается в правительстве
Сроки проведения форума в Сочи в 2020 году остаются неизвестными
Фото КП
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Новая дата проведения Российского инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается в правительстве, сообщила журналистам 26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Новая дата проведения РИФ пока не обсуждается, - приводят слова Голиковой информагентства.
Как ранее сообщала "КП-Кубань", Российский инвестиционный форум (РИФ) должен был пройти на курорте в середине февраля 2020 года.
Однако, за несколько дней до его предполагаемого начала форум был отменен из-за опасений, связанных с возможностью заражения коронавирусом его участников.
ИСТОЧНИК KP.RU