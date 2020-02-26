В Краснодаре начнут реконструкцию улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:28:37+03:00

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Улицу 40-летия Победы в Краснодаре ждет реконструкция. Уже в этом году начнутся работы на участке между улицами Восточно-Кругликовской и Героев Разведчиков. Об этом в ходе своего ежегодного отчета рассказал глава краевого центра Евгений Первышов.

- Мы уже говорили, что завершили почти все работы по новому въезду в Юбилейный микрорайон, также в планах дорога на хутор Копанской — старый Почтовый тракт. Ну и, наверное, одна из главных дорог — улица Есенина в Музыкальном микрорайоне — тоже планируем привести в порядок в этом году, - отметил мэр в своем выступлении.

Всего же идет проектирование 30 новых дорог и участков для реконструкции. Кроме того, в городе в ближайшие несколько лет появится новый транспортный коридор от улиц Тихорецкой и Володарского до трассы М-4 «Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU