Этнокомплекс «Атамань» откроется для посетителей 29 февраля

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:30:12+03:00

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Казачья станица «Атамань» встретит первых гостей 2020 года на Масленицу. Торжественное открытие состоится в субботу 29 февраля, гуляния продолжатся и 1 марта. Выходные в Атамани будут посвящены Масленице. В праздничном концерте в день открытия примут участие творческие коллективы Кубани и Крыма.

– В праздничной программе народные игры и состязания, экскурсия «Как казаки сырную неделю встречали», мастер-классы на подворьях. Гостей праздника будут угощать блинами по старинным казачьим рецептам, – сообщили в министерстве культуры края.

После 1 марта со среды по воскресенье «Атамань» будет работать в парковом режиме, а в мае традиционно стартует фестивальный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU