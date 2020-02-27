2020-02-27T08:01:45+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают мужчину, который зарезал ножом посетителя магазина

Подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Инцидент произошел в ночь на 26 февраля в Сочи на улице Ульянова. Пьяный молодой человек пришел в круглосуточный магазин к своей знакомой. В этот момент появился посетитель, с которым у него произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина не менее 10 раз ударил ножом по различным частям тела потерпевшего. После злоумышленник скрылся с места преступления. О случившемся женщина, сообщила правоохранителям, а случайные прохожие вызвали скорую.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где он через вскоре скончался от полученных ранений.

В отношении 30-летнего гражданина одной из близлежащих республик возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ). Подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Если вы обладаете информацией о месте нахождения подозреваемого Альберта Торосяна, то сообщите об этом по телефонам 8(8622) 40-36-37 или 02, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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