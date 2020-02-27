2020-02-27T08:39:49+03:00
Происшествия

«Я просто ударил ладошкой»: в Новороссийске 12-летний мальчик попал в больницу после наказания отца

Мужчина проводил с сыном воспитательные работы
Александра ПОДУШКО
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Мужчина проводил с сыном воспитательные работыМужчина проводил с сыном воспитательные работы
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В Новороссийске в городскую больницу доставили 12-летнего мальчика. Его привезли с подозрением на сотрясение мозга. Врачи обследовали ребенка. Ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Медикам ребенок признался, что его покалечил отец. Об этом дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.

С отцом ребенка встретились сотрудники полиции. Мужчина рассказал, что проводил с сыном воспитательные работы и ударил его ладошкой по спине. Но как оказалось, не рассчитал силу, и ребенок попал в больницу.

Мальчика не госпитализировали, ему выписали лечение и в тот же день отпустили домой.

- В настоящее время семьей школьника занимается инспектор ПДН, по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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