«Я просто ударил ладошкой»: в Новороссийске 12-летний мальчик попал в больницу после наказания отца
В Новороссийске в городскую больницу доставили 12-летнего мальчика. Его привезли с подозрением на сотрясение мозга. Врачи обследовали ребенка. Ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Медикам ребенок признался, что его покалечил отец. Об этом дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.
С отцом ребенка встретились сотрудники полиции. Мужчина рассказал, что проводил с сыном воспитательные работы и ударил его ладошкой по спине. Но как оказалось, не рассчитал силу, и ребенок попал в больницу.
Мальчика не госпитализировали, ему выписали лечение и в тот же день отпустили домой.
- В настоящее время семьей школьника занимается инспектор ПДН, по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU