Масленица среди пальм: в Сочи готовятся широко отметить проводы зимы

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:03:22+03:00

На 1 марта в Сочи запланировано множество праздничных "масленичных" мероприятий

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Так, в парке «Ривьера» пройдет костюмированное шествие и обряд сжигания чучела Масленицы, который традиционно символизирует проводы зимы.

В Хостинском районе народные гуляния пройдут в микрорайоне Бытха.

В Адлере зрителям покажут большую концертно-игровую программу, здесь же состоится выставка картин под названием "Весенний вернисаж".

- В Лазаревском районе празднования пройдут на площади городского дома культуры в посёлке Дагомыс и на площади Центра национальных культур, - говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU