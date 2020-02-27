Масленица среди пальм: в Сочи готовятся широко отметить проводы зимы
На 1 марта в Сочи запланировано множество праздничных "масленичных" мероприятий
Фото МКУ "Агентство Инком"
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Так, в парке «Ривьера» пройдет костюмированное шествие и обряд сжигания чучела Масленицы, который традиционно символизирует проводы зимы.
В Хостинском районе народные гуляния пройдут в микрорайоне Бытха.
В Адлере зрителям покажут большую концертно-игровую программу, здесь же состоится выставка картин под названием "Весенний вернисаж".
- В Лазаревском районе празднования пройдут на площади городского дома культуры в посёлке Дагомыс и на площади Центра национальных культур, - говорится в сообщении мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU