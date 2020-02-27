В Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате
В прокуратуру Западного округа Краснодара обратились сотрудники ООО «НПО Вертекс», осуществляющем научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Они заявили, что им не платят зарплату. Сотрудники ведомства провели проверку.
- Было установлено, что 32 работникам организации за июнь-декабрь 2019 года не выплатили более 9 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данному факту прокуратура округа руководителю предприятия внесла представление. Также в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы). Сейчас задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU