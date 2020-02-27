2020-02-27T09:24:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате

Деньги получили 32 человека
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплатеВ Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате
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В прокуратуру Западного округа Краснодара обратились сотрудники ООО «НПО Вертекс», осуществляющем научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Они заявили, что им не платят зарплату. Сотрудники ведомства провели проверку.

- Было установлено, что 32 работникам организации за июнь-декабрь 2019 года не выплатили более 9 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратура округа руководителю предприятия внесла представление. Также в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы). Сейчас задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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