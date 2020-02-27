В центре Краснодара построят большую школу и детский сад
В Краснодаре прошла встреча с жителями Центрального округа, которую провел глава города Евгений Первышов.
Она рассказал, что в границах строящегося микрорайона по Элеваторной и Колхозной появятся новые социальные объекты. На участке площадью 2,5 гектара уже проектируют строительство школы на 1100 мест. Также идут работы по детскому саду на 160 мест.
- На встрече стало известно, что в муниципальную собственность перешла еще одна территория в Центральном округе. Это участок на углу улиц Постовой и Седина. Территория будет благоустроена, на этом месте появится сквер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Обсудили вопросы ремонта открытой спортивной площадки по Колхозной, помощи жильцам частного сектора по Гоголя в подключении к сетям канализации и создания более современного остановочного комплекса на Серова.
ИСТОЧНИК KP.RU