2020-02-27T09:39:36+03:00
Общество

В центре Краснодара построят большую школу и детский сад

Об этом рассказал глава города Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре прошла встреча с жителями Центрального округа, которую провел глава города Евгений Первышов.

Она рассказал, что в границах строящегося микрорайона по Элеваторной и Колхозной появятся новые социальные объекты. На участке площадью 2,5 гектара уже проектируют строительство школы на 1100 мест. Также идут работы по детскому саду на 160 мест.

- На встрече стало известно, что в муниципальную собственность перешла еще одна территория в Центральном округе. Это участок на углу улиц Постовой и Седина. Территория будет благоустроена, на этом месте появится сквер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Обсудили вопросы ремонта открытой спортивной площадки по Колхозной, помощи жильцам частного сектора по Гоголя в подключении к сетям канализации и создания более современного остановочного комплекса на Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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