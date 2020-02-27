Житель Сочи повадился продавать запчасти из автомобилей каршеринга

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:00:50+03:00

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В отдел полиции в Адлерском районе Сочи обратился владелец каршеринговой компании, сообщивший, что один из клиентов сервиса снял с арендованного автомобиля "КИА РИО" катализатор.

Полицейские разыскали 35-летнего местного жителя, который сознался в содеянном. Он объяснил свой поступок нехваткой денег - похищенный катализатор он сдал в пункт приема драгметаллов. Как выяснилось в ходе проверки, мужчина оказался причастен еще к трем подобным кражам.

Следственным отделом УВД Сочи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

- Санкции статьи предусматривают в виде наказания лишение свободы сроком до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали "КП" - Кубань" в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU