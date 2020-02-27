2020-02-27T10:17:26+03:00
Звезды

Краснодарцы могут узнать о «Женщинах в искусстве»

Выставка откроется 4 марта в 18:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: мминкультуры краяФото: мминкультуры края
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«Женщины в искусстве» – это ежегодный проект краевого выставочного зала изобразительных искусств. Он посвящен празднованию Международного женского дня.

- Все авторы картин – представительницы прекрасного пола. Выставка объединит работы более 30 художниц. Среди участников проекта как уже известные авторы, так и начинающие, находящиеся в начале свое творческого пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Будут представлены работы в техниках живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Тематика произведений также широка.

Выставка пройдет с 4 по 17 марта. Торжественное открытие запланировано на 4 марта в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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