Краснодарцы могут узнать о «Женщинах в искусстве»
«Женщины в искусстве» – это ежегодный проект краевого выставочного зала изобразительных искусств. Он посвящен празднованию Международного женского дня.
- Все авторы картин – представительницы прекрасного пола. Выставка объединит работы более 30 художниц. Среди участников проекта как уже известные авторы, так и начинающие, находящиеся в начале свое творческого пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Будут представлены работы в техниках живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Тематика произведений также широка.
Выставка пройдет с 4 по 17 марта. Торжественное открытие запланировано на 4 марта в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU