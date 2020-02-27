На Кубани пять человек вынесли из чужого дома котел, кровать и люстру
Жительницу Курганинского района, которая около трех месяцев отсутствовала дома, обокрали. Из ее дома вынесли котел, кровать, люстру, а также металлическое ограждение. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей, а также обследовали несколько пунктов приема металла. В одном из таких мест они нашли часть похищенного имущества, а позже установили личности подозреваемых. Пятерых молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет задержали.
- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU