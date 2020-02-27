2020-02-27T10:42:16+03:00
Происшествия

На Кубани пять человек вынесли из чужого дома котел, кровать и люстру

Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани пять человек вынесли из чужого дома котел, кровать и люструНа Кубани пять человек вынесли из чужого дома котел, кровать и люструФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жительницу Курганинского района, которая около трех месяцев отсутствовала дома, обокрали. Из ее дома вынесли котел, кровать, люстру, а также металлическое ограждение. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, а также обследовали несколько пунктов приема металла. В одном из таких мест они нашли часть похищенного имущества, а позже установили личности подозреваемых. Пятерых молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет задержали.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд огласил приговор братоубийце из Сочи
В Сочи на пляж «Ривьера» выбросило труп медвежонка
Новый отдел полиции появится в микрорайоне Гидростроителей Краснодара
В реке под Тимашевском нашли тело утопленника
В 2020 году дорожный фонд Краснодарского края увеличен до 37,7 миллиардов рублей
В Сочи пытаются восстановить уникальную популяцию самшита
Сайт ВТБ Лизинг вошел в число лучших в Рунете
Евгений Первышов возглавит список «Единой России» на выборах в городскую Думу Краснодара
В Славянском районе в ДТП пострадали два человека
Участники ОПГ осуждены в Адыгее за хищения военного имущества
На Кубани 24-летний парень украл несовершеннолетнюю девушку, чтобы тайно на ней жениться
В Сочи задержали мужчину, который зарезал посетителя магазина
На Кубани мужчина порыбачил на 100 тысяч рублей
На Кубани женщина осталась без авто из-за долгов по коммунальным услугам
В программу льготной аренды ветхих исторических зданий войдут пять районов Кубани
На Кубани пять человек вынесли из чужого дома котел, кровать и люстру
В Сочи к поиску унесенных в море школьников подключились водолазы
Краснодарцы могут узнать о «Женщинах в искусстве»
В Павловском районе продавщица присвоила 70 тысяч рублей из кассы
Житель Сочи повадился продавать запчасти из автомобилей каршеринга