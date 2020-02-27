2020-02-27T11:18:17+03:00
Происшествия

На Кубани женщина осталась без авто из-за долгов по коммунальным услугам

Машину отправили на хранение в Курганинский районный отдел судебных приставов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани женщина осталась без авто из-за долгов по коммунальным услугамНа Кубани женщина осталась без авто из-за долгов по коммунальным услугамФото: Архив "КП"
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Местная жительница лишилась автомобиля из-за долга в 100 тысяч рублей. Женщина не оплачивала коммунальные услуги.

- О возможном наказании ее неоднократно предупреждал судебный пристав, но погашать накопившийся долг она не планировала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.

Тогда сотрудник УФССП выявил принадлежащий женщине автомобиль Toyota Celica. Во время составления акта описи и ареста женщина села за руль и попыталась скрыться. Но ее успели задержать.

Сейчас автомобиль изъят и отправлен на ответственное хранение в Курганинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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