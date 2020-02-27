На Кубани женщина осталась без авто из-за долгов по коммунальным услугам
Местная жительница лишилась автомобиля из-за долга в 100 тысяч рублей. Женщина не оплачивала коммунальные услуги.
- О возможном наказании ее неоднократно предупреждал судебный пристав, но погашать накопившийся долг она не планировала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.
Тогда сотрудник УФССП выявил принадлежащий женщине автомобиль Toyota Celica. Во время составления акта описи и ареста женщина села за руль и попыталась скрыться. Но ее успели задержать.
Сейчас автомобиль изъят и отправлен на ответственное хранение в Курганинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU