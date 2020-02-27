27 Февр. 2020 2020-02-27T11:34:47+03:00

На Кубани мужчина порыбачил на 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Полицейские находились на территории «Приазовского» государственного заказника. Они патрулировали территорию, когда заметили на берегу мужчину, который рыбачил запрещенными снастями.

- 38-летнего местного жителя обыскали. В его мешке правоохранители нашли около 40 рыб различных пород и запрещенное орудие лова. Ущерб превысил 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU