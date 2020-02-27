На Кубани 24-летний парень украл несовершеннолетнюю девушку, чтобы тайно на ней жениться
24-летний Ромео из Белореченского района похищение своей возлюбленной продумал тщательно. Хотел, чтобы все было в национальных традициях. И в назначенный день увез 17-летнюю второкурсницу местного техникума, считай, из родительского дома в станице Степной. Родители девушки об этом ничего не знали. Ее мать вообще не пережила подобное похищение и обратилась в полицию.
- Женщина указала, что дочку увез на своей «Ладе Приоре» ее знакомый, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – Сама девушка до этого ни в каких скандалах замечена не была, на учете в полиции не состоит.
В пресс-службе регионального МВД «КП»-Кубань» подтвердили факт кражи несовершеннолетней, однако заверили, что в настоящий момент девушка находится у своих законных представителей. Дальнейшую судьбу ее парня правоохранители комментировать отказались.
В самом же техникуме заместитель директора по воспитательной работе Элла Федусева корреспонденту «КП» сообщила, что сейчас девушка учится, с ней все в порядке.
- Она посещает занятия и собирается замуж, информации о том, что ее кто-то украл, у нас нет, - пояснила завуч.
ИСТОЧНИК KP.RU