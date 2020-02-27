Участники ОПГ осуждены в Адыгее за хищения военного имущества

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:03:39+03:00

Также они выплатят ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей

Также они выплатят ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей

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Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор участникам преступной группировки, совершавшей хищения военного имущества. Об это рассказали в пресс-службе СК РФ по Южному военному округу.

Молодой человек ранее судимый за хулиганство, угон авто организовал преступное сообщество. Он планировал украсть радиоэлектронные блоки из воинской части. К исполнению плана он привлек еще трех человек, а также приобрел необходимое оборудование.

В августе 2019 года парни ночью дважды проникали на территорию войсковой части, которая находится в станице Кавказской Краснодарского края. Двое молодых людей наблюдали за окружающей обстановкой, а другие похищали элементы аппаратуры связи и переносили их в укромное место. Изделия, содержащие драгоценные металлы, сбыли скупщикам, а деньги подельники поделили между собой.

В ночь с 30 на 31 августа 2019 года они пошли на еще одно дело, но их задержали. Стоимость военного имущества составила почти 1,7 миллион рублей.

Каждый из участников получил от 2 до 6 лет тюрьмы. Также они выплатят причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU