27 Февр. 2020 2020-02-27T13:07:43+03:00

Результаты этих усилий можно будет увидеть лишь спустя десятилетия

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В Сочи пытаются восстановить уникальную популяцию самшита колхидского. Дерево находится под угрозой полного уничтожения бабочкой-огнёвкой-опасного вредителя, завезенного на курорт с импортным посадочным материалом несколько лет назад.

В результате самшитовая роща в окрестностях Сочи почти перестала существовать. Уничтоженными оказались более 90% редких деревьев.

Ростки колхидского самшита появятся на территории в 2,2 гектара, в месте исторического произрастания деревьев.

-Всего в 2020 году специалисты планируют высадить в естественную среду обитания более 20-ти тысяч саженцев,- сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Эта работа должна начаться 3 марта. Несмотря на все усилия ученых и экоактивистов, на восстановление популяции, в самом оптимистичном варианте, уйдут десятилетия. По мнению специалистов нацпарка, на это может уйти от 80 до 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU