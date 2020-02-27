В Сочи пытаются восстановить уникальную популяцию самшита
В Сочи пытаются восстановить уникальную популяцию самшита колхидского. Дерево находится под угрозой полного уничтожения бабочкой-огнёвкой-опасного вредителя, завезенного на курорт с импортным посадочным материалом несколько лет назад.
В результате самшитовая роща в окрестностях Сочи почти перестала существовать. Уничтоженными оказались более 90% редких деревьев.
Ростки колхидского самшита появятся на территории в 2,2 гектара, в месте исторического произрастания деревьев.
-Всего в 2020 году специалисты планируют высадить в естественную среду обитания более 20-ти тысяч саженцев,- сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
Эта работа должна начаться 3 марта. Несмотря на все усилия ученых и экоактивистов, на восстановление популяции, в самом оптимистичном варианте, уйдут десятилетия. По мнению специалистов нацпарка, на это может уйти от 80 до 100 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU