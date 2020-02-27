2020-02-27T13:10:48+03:00
Общество

В 2020 году дорожный фонд Краснодарского края увеличен до 37,7 миллиардов рублей

С 2015 года цифра выросла почти в три раза
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в 2020 году дорожный фонд увеличен до 37,7 миллиардов рублей. Более 7 миллиардов рублей выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти средства направят в муниципалитеты.

Например, обновят дорогу Краснодар-Ейск на территории Тимашевского района. Количество полос увеличат до 4-х. Продолжат строительство обхода станицы Ленинградской и Яблоновского моста в Краснодаре. Его планируют сдать в 2024 году, а не в 2025 году.

- Также в Краснодаре начнут проектировать новую двухуровневую развязку на пересечении Московской и 40 лет Победы, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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