В реке под Тимашевском нашли тело утопленника
Как стало известно «КП»-Кубань», 25 февраля житель хутора Танцура-Крамаренко, что в Тимашевском районе, обнаружил тело 36-летнего мужчины в реке Кирпили. Волнами его прибило к деревянному мосту, соединяющему через реку две части населенного пункта. Очевидец сообщил о страшной находке в полицию, правоохранители, в свою очередь, вызвали на место ЧП спасателей.
«КП» выяснила, что у погибшего насильственных следов смерти не было, кроме того, одежда, в которой мужчина погиб, была целой.
- По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали «Комсомолке» в Тимашевском межрайонном следственном отделе.
Пока лишь известно, что утонувший мужчина был местным жителем и находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU