2020-02-27T13:11:13+03:00
Происшествия

В реке под Тимашевском нашли тело утопленника

Следком начал доследственную проверку
Виталий КАРНАУХ
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Волнами тело прибило к мосту, который соединяет части хутора через реку. Фото: Ксения Заводчикова.Волнами тело прибило к мосту, который соединяет части хутора через реку. Фото: Ксения Заводчикова.
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Как стало известно «КП»-Кубань», 25 февраля житель хутора Танцура-Крамаренко, что в Тимашевском районе, обнаружил тело 36-летнего мужчины в реке Кирпили. Волнами его прибило к деревянному мосту, соединяющему через реку две части населенного пункта. Очевидец сообщил о страшной находке в полицию, правоохранители, в свою очередь, вызвали на место ЧП спасателей.

«КП» выяснила, что у погибшего насильственных следов смерти не было, кроме того, одежда, в которой мужчина погиб, была целой.

- По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали «Комсомолке» в Тимашевском межрайонном следственном отделе.

Пока лишь известно, что утонувший мужчина был местным жителем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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