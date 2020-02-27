Новый отдел полиции появится в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:29:32+03:00

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В Краснодаре прорабатывается вопрос о создании нового отдела полиции в микрорайоне Гидростроителей. Его могут открыть на базе одноименного пункта. Сегодня в здании полиции размещается общежитие. Об этом заявил начальник Управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко во время своего отчета в городской Думе .

- Также он обратил внимание на необходимость оказания содействия в улучшении материально-технической базы пункта полиции поселка Березовый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Это позволит сохранить контроль над криминогенной обстановкой в этом районе краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU