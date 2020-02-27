2020-02-27T13:44:12+03:00
Общество

В Сочи на пляж «Ривьера» выбросило труп медвежонка

Ученые предполагают, что он не из дикой природы
Юлия БАРАНОВА
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Фото: Телетайп КраснодараФото: Телетайп Краснодара
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В центре Сочи на муниципальном пляже «Ривьера» 27 февраля был обнаружен труп медвежонка. Видео разместил Телеграм канал «Телетайп Краснодара».

«Не вызывает сомнений тот факт, что найденный на пляже медвежонок не имеет никакого отношения к дикой природе. Он явно домашний. Скорее всего, медвежонка кто-то держал в частном доме», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин.

В пресс-службе Кавказского заповедника уточнили, что в горах Кавказа самки с такими маленькими медвежатами еще находятся с спячке. Они выйдут из берлоги не ранее апреля.

В пресс-службе мэрии Сочи «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали, что пользователь пляжной территории "Ривьера" оперативно, в первой половине дня, вывез труп медвежонка, выброшенного на гальку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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