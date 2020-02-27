Суд огласил приговор братоубийце из Сочи

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:08:22+03:00

Жесткость и цинизм, с которым один из нынешних подсудимых расправился с родным братом, потрясли весь город

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В октябре 2018 года подсудимый Антон Санников приехал из Москвы в Сочи в гости к старшему брату. Вместе они занялись торговлей ГСМ. При этом между братьями нередко возникали ссоры из-за распределения выручки от торговли. И тогда приезжий родственник решил избавиться от проблем радикальным способом.

Вместе с двумя приятелями , также работавшими на старшего брата, они спланировали убийство хозяина бизнеса.

Злоумышленники дождались 45-летнего мужчину у его дома и завели его в хозпостройку. Один из сообщников начал его душить, а затем брат нанес ему удар молотком по голове. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, сообщники взяли его автомобиль, на котором вывезли тело в Мацестинский лесопарк. Чтобы тело не опознали, Антон Санников отрезал у трупа голову.

Все трое позднее были задержаны сотрудниками полиции, на время следствия им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодарский краевой суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых.

- Исходя из роли каждого из подсудимых в совершенных ими групповых преступлениях, им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений:

Санникову А. Н. в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Крутских Н. В. в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Антипову А. В. в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба судебной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU