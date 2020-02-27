В Тульской области нашли пропавшего 75-летнего жителя Краснодарского края

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:41:41+03:00

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26 февраля в 03:00 в дежурную часть по Киреевскому району Тульской области позвонил 33-летний житель Краснодарского края. Он рассказал, что в неизвестном направлении ушел его 75-летний отец.

Как оказалось, семья возвращалась домой на легковушке по трассе М4 «Дон». Вскоре они остановились на ночлег. Около 02:00 родственники не обнаружили пенсионера в машине. Они пытались самостоятельно найти отца, но затем сообщили в полицию.

На поиски был поднят личный состав отдела полиции. Кинолог со служебной собакой прошел по полю несколько километров по оставленным следам, пока они не пропали из-за снега.

Также начали прочесывать ближайшие окрестности. Только утром 27 февраля мужчину нашли в нескольких километрах от деревни Олень.

- Сейчас он доставлен в ЦРБ Киреевского района. По предварительной информации, его жизнь находится вне опасности, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU