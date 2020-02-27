В Краснодаре пройдет встреча с известным скульптором Андреем Осташовым
27 февраля в 19:00 в концертном зале КМТО «Премьера», который находится на Красной, 122, пройдет творческая встреча с белорусским скульптором Андреем Осташовым.
Это один из самых самобытных и успешных художников Беларуси, но он успел завоевать признание далеко за пределами родины. С 1995 года Андрей Осташов поучаствовал в 60 республиканских и международных выставках, художественных пленэрах.
- На встрече жители и гости города смогут задать скульптору интересующие их вопросы, на которые получат ответ из первых уст. Вход на мероприятие свободный, - сообщили в пресс-службе КМТО «Премьера».
Также напомним, что персональная выставка «Симфония весны» Андрея Осташова продлится в зале до 27 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU