В Краснодаре пройдет встреча с известным скульптором Андреем Осташовым

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:00:26+03:00

Каждый горожанин сможет задать ему свои вопросы

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27 февраля в 19:00 в концертном зале КМТО «Премьера», который находится на Красной, 122, пройдет творческая встреча с белорусским скульптором Андреем Осташовым.

Это один из самых самобытных и успешных художников Беларуси, но он успел завоевать признание далеко за пределами родины. С 1995 года Андрей Осташов поучаствовал в 60 республиканских и международных выставках, художественных пленэрах.

- На встрече жители и гости города смогут задать скульптору интересующие их вопросы, на которые получат ответ из первых уст. Вход на мероприятие свободный, - сообщили в пресс-службе КМТО «Премьера».

Также напомним, что персональная выставка «Симфония весны» Андрея Осташова продлится в зале до 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU