2020-02-27T15:15:49+03:00
Общество

Ливни и ветер: погода в Сочи вновь резко ухудшится

Потепление на побережье оказалось недолгим
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочи морпорт Фото Антон БалашовСочи морпорт Фото Антон Балашов
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Утром и днём 28 февраля в Сочи ожидаются дожди, местами переходящие в ливни.

Также синоптики прогнозируют на побережье грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду.

До конца суток подъём уровня воды в реках может достигать неблагоприятных отметок. Волнение моря может достигать 4 баллов.

Представители МЧС обратились с просьбой к жителям города быть внимательными, и заранее принять все необходимые меры предосторожности.

- Из-за сильного ветра не рекомендуется оставлять транспорт под деревьями и рекламными щитами, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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