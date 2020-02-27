Ливни и ветер: погода в Сочи вновь резко ухудшится
Потепление на побережье оказалось недолгим
Сочи морпорт Фото Антон Балашов
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Утром и днём 28 февраля в Сочи ожидаются дожди, местами переходящие в ливни.
Также синоптики прогнозируют на побережье грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду.
До конца суток подъём уровня воды в реках может достигать неблагоприятных отметок. Волнение моря может достигать 4 баллов.
Представители МЧС обратились с просьбой к жителям города быть внимательными, и заранее принять все необходимые меры предосторожности.
- Из-за сильного ветра не рекомендуется оставлять транспорт под деревьями и рекламными щитами, - говорится в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU