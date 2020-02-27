2020-02-27T14:30:13+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: «Сохраним золотую зону побережья для строительства отелей»

Глава региона о проводимой градостроительной политике
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Напомним, в 2019 году Вениамин Кондратьев выступил с инициативой о создании законопроекта, запрещающего строительство многоэтажных жилых домов в прибрежной черноморской зоне на расстоянии 500 метров. Это, по мнению губернатора, послужит хорошей точкой развития кубанских курортов.

- Нам важно, чтобы у берегов были гостиницы, а не спальные районы. Сегодня есть спрос, мы видим динамику в развитии побережья, поэтому необходимо сохранить эту золотую зону, - подчеркнул губернатор.

Ранее, по словам Кондратьева, отельеры жаловались на высокую цену за землю. Так, чтобы отбить стоимость строительства гостиничного комплекса, им пришлось бы ждать 50 лет.

Примером служит Геленджик, где на улице Туристической, расположенной в прибрежной зоне, уже более чем в два раза снизили этажность и плотность планируемой застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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