В Сочи приостановлена работа водолазов на месте поисков пропавших в море детей
Работа водолазных групп на месте поисков двух подростков, унесенных 25 февраля волнами в устье реки Псезуапсе, осложняется из-за погодных условий.
На время спуски под воду решено приостановить.
"Мы знали, что в устье есть углубление до 5 метров, в первую очередь его и обследовали. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50-70 сантиметров. К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока останется невозможным, из-за шторма в 2-3 балла и нулевой видимости", - рассказал "КП"-Кубань" спасатель Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России Алексей Еничев.
Водолазы. Видео: пресс-служба ГУ МЧС края..
Поиски детей продолжаются уже почти двое суток.
В поисковой операции , помимо водолазов, задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника-вертолеты,катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков составляет 260 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU