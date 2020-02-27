2020-02-27T15:55:52+03:00
Общество

В Сочи приостановлена работа водолазов на месте поисков пропавших в море детей

Работа под водой невозможна из-за почти нулевой видимости
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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Работа водолазных групп на месте поисков двух подростков, унесенных 25 февраля волнами в устье реки Псезуапсе, осложняется из-за погодных условий.

На время спуски под воду решено приостановить.

"Мы знали, что в устье есть углубление до 5 метров, в первую очередь его и обследовали. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50-70 сантиметров. К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока останется невозможным, из-за шторма в 2-3 балла и нулевой видимости", - рассказал "КП"-Кубань" спасатель Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России Алексей Еничев.

Водолазы. Видео: пресс-служба ГУ МЧС края..

Поиски детей продолжаются уже почти двое суток.

В поисковой операции , помимо водолазов, задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника-вертолеты,катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков составляет 260 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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