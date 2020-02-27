2020-02-27T17:54:17+03:00
Общество

В аэропорту Сочи с рейса сняли пьяного пассажира

На 34-летнего жителя Санкт-Петербурга составлен административный протокол
Юлия БАРАНОВА
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Фото КПФото КП
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Нетрезвый пассажир собирался вылететь из Сочи в Санкт-Петербург. Но его отстранили от полета по решению экипажа.

- Пассажира доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту, а затем на медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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