РНКБ запустил программу рефинансирования кредитов других банков

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:38:26+03:00

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Рефинансирование предполагает оформление нового кредита наличными взамен действующих кредитов других банков по сниженной процентной ставке и с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели.

Максимальная сумма рефинансирования в РНКБ составляет 5 млн рублей на срок до 7 лет и ставкой от 10,9%.

- Теперь клиенты, у которых есть в другом банке потребительский кредит, автокредит, кредитная карта или овердрафт, могут осуществить в РНКБ их рефинансирование на более выгодных условиях, а также объединить несколько кредитов в один, благодаря чему ежемесячный платеж или общая переплата станут ниже, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - При наличии действующего кредита в нашем банке его также можно рефинансировать на более выгодных условиях одновременно с кредитами других банков.

Кроме того, преимуществами новой услуги является возможность предоставить первоначальную информацию о рефинансируемых кредитах в любом удобном виде, а также погашение задолженности по рефинансируемым кредитам в других банках осуществляется без взимания комиссии.

Подробно ознакомиться с условиями по рефинансированию и сразу подать заявку онлайн можно на официальном сайте банка. После принятия положительного решения получить одобренный кредит можно в любом отделении РНКБ.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.