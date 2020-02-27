2020-02-27T16:45:26+03:00
Общество

В городских автобусах Сочи появился бесплатный Wi-Fi

Нововведение опробуют пока на трех маршрутах
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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О наличии беспроводной сети в автобусах информируют специальные наклейки, размещённые как в салоне, так и на двери автобуса.

Пилотный проект запустили на трёх наиболее протяженных городских маршрутах, - №105, 105с и 105э. Транспорт на этих маршрутах курсирует между центром Сочи и Красной Поляной.

- Чтобы подключиться к сети, необходимо выбрать из списка доступных сетей WIFI FREE BUS и пройти короткую авторизацию. Последующие подключения будут производиться автоматически, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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