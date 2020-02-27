В городских автобусах Сочи появился бесплатный Wi-Fi

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

О наличии беспроводной сети в автобусах информируют специальные наклейки, размещённые как в салоне, так и на двери автобуса.

Пилотный проект запустили на трёх наиболее протяженных городских маршрутах, - №105, 105с и 105э. Транспорт на этих маршрутах курсирует между центром Сочи и Красной Поляной.

- Чтобы подключиться к сети, необходимо выбрать из списка доступных сетей WIFI FREE BUS и пройти короткую авторизацию. Последующие подключения будут производиться автоматически, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU