В городских автобусах Сочи появился бесплатный Wi-Fi
Нововведение опробуют пока на трех маршрутах
Фото пресс-службы администрации Сочи
Изменить размер текста:
О наличии беспроводной сети в автобусах информируют специальные наклейки, размещённые как в салоне, так и на двери автобуса.
Пилотный проект запустили на трёх наиболее протяженных городских маршрутах, - №105, 105с и 105э. Транспорт на этих маршрутах курсирует между центром Сочи и Красной Поляной.
- Чтобы подключиться к сети, необходимо выбрать из списка доступных сетей WIFI FREE BUS и пройти короткую авторизацию. Последующие подключения будут производиться автоматически, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU