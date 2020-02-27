В Сочи предпринимателям разрешили арендовать пляжи на пять лет

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:43:45+03:00

Это поможет сделать прибрежные территории более комфортными

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В Сочи изменены условия аренды пляжей. Теперь арендаторы могут получить их в аренду не на год, как раньше, а на пять лет.

- Новые условия аренды позволят предпринимателям совершать долгосрочное инвестирование в развитие пляжных территорий, установку необходимого оборудования и обеспечение безопасности в связи с увеличением срока окупаемости, - сообщили "КП"- Кубань" заместитель главы города Владимир Пушкарёв.

По мнению вице-мэра курорта, это стратегически важное решение.

Одновременно в Сочи утверждён каталог визуализации объектов пляжной инфраструктуры и нестационарных объектов торговли. В рамках подготовки к новому курортному сезону специалисты мэрии уже провели необходимый мониторинг пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU