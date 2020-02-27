Отличникам в Сочи раздают карты для бесплатного проезда в общественном транспорте

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:46:38+03:00

Карты достанутся также участникам научных конкурсов и конференций

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Сочинские школьники получают дополнительный стимул к отличной учебе. Отличники теперь могут воспользоваться специальной транспортной картой.. По ней можно 40 раз в месяц бесплатно проехать в автобусе.

Более сотни экземпляров карты уже направлены в школы города.

В Сочи обучаются более четырёх тысяч отличников. Однако количество карт ограничено, и при выборе их обладателей учитывается множество факторов.

- Нам хотелось поощрить детей, регулярно занимающих призовые места на научных конкурсах и конференциях. Таким образом, участниками проекта стали 110 учеников сочинских школ, - сообщила "КП"-Кубань" заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Ирина Лукашова.

ИСТОЧНИК KP.RU