Отличникам в Сочи раздают карты для бесплатного проезда в общественном транспорте
Сочинские школьники получают дополнительный стимул к отличной учебе. Отличники теперь могут воспользоваться специальной транспортной картой.. По ней можно 40 раз в месяц бесплатно проехать в автобусе.
Более сотни экземпляров карты уже направлены в школы города.
В Сочи обучаются более четырёх тысяч отличников. Однако количество карт ограничено, и при выборе их обладателей учитывается множество факторов.
- Нам хотелось поощрить детей, регулярно занимающих призовые места на научных конкурсах и конференциях. Таким образом, участниками проекта стали 110 учеников сочинских школ, - сообщила "КП"-Кубань" заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Ирина Лукашова.
ИСТОЧНИК KP.RU