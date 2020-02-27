На Кубани – новый министр ГО и ЧС региона

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:26:21+03:00

Им стал Сергей Штриков

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27 февраля глава региона Вениамин Кондратьев подписал указ о назначении на должность министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова.

Сотрудникам министерства нового начальника сегодня представил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

СПРАВКА «КП»

Сергей Анатольевич Штриков – уроженец Ставропольского края, родился 30 июня 1980 года. Выпускник Северо-Кавказского военного Краснознаменного института внутренних войск МВД России, также имеет диплом РАНХИГС при Президенте РФ.

После армии работал в региональном МВД. С 2018 до назначения на должность министра был генеральным директором АО «Синергия Групп».

ИСТОЧНИК KP.RU