2020-02-28T07:30:16+03:00
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На Кубани на модернизацию учреждений культуры выделят почти 170 миллионов рублей

Поправки в краевую госпрограмму были приняты в ходе очередной сессии ЗСК
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани на модернизацию учреждений культуры дополнительно выделят почти 170 миллионов рублей. В результате всего в этом году на обновление направят 565 миллионов рублей.

- Деньги пойдут на ремонт 56 клубных учреждений, 11 из них модернизируем по национальному проекту «Культура». Также обновят 11 детских школ искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Здесь укрепят материально-техническую базу, в рамках нацпроекта приобретут музыкальные инструменты. Средства направят и на создание новых театральных постановок.

Напомним, у известного старинного дома краснодарского архитектора Косякина появился шанс на реставрацию. Суд изъял у недобросовестного собственника объект культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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