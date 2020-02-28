На Кубани на модернизацию учреждений культуры выделят почти 170 миллионов рублей
На Кубани на модернизацию учреждений культуры дополнительно выделят почти 170 миллионов рублей. В результате всего в этом году на обновление направят 565 миллионов рублей.
- Деньги пойдут на ремонт 56 клубных учреждений, 11 из них модернизируем по национальному проекту «Культура». Также обновят 11 детских школ искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Здесь укрепят материально-техническую базу, в рамках нацпроекта приобретут музыкальные инструменты. Средства направят и на создание новых театральных постановок.
Напомним, у известного старинного дома краснодарского архитектора Косякина появился шанс на реставрацию. Суд изъял у недобросовестного собственника объект культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU